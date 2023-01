Vrachtwagen met bier gekanteld op N11, weg mogelijk rest van de dag dicht: twee gewonden

De weg is in beide richtingen dicht tussen Hazerswoude en Alphen aan den Rijn-West. ,,We verwachten nog de hele dag nodig te hebben voor de afhandeling. Zo is de vangrail beschadigd en daarnaast is er veel asfaltschade”, meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden via Den Haag over de A4 en de A12.