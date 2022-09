Vrachtwagenchauffeur Peter wint bijna 150.000 euro bij Postcodeloterij Miljoenenjacht

Dat was het dan, snackbar Back to Eddy's sluit haar deuren: ‘Het wordt wel even afkicken’

Alphenaren moet het vanaf nu doen zonder de ‘Koren-kroket’. Zaterdag was snackbar Back to Eddy’s voor het laatst open. Maar niet getreurd: de Koren-kroket, vernoemd naar de visboer Klaas Koren die ze vroeger op de markt verkocht, kan nog wel bevroren in doos worden aangeschaft.

