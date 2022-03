Vrachtwagenverbod Dorpsstraat Hazerswoude komt er niet: inwoners en ondernemers ‘te weinig betrokken’

Archeon breekt met pro-Poe­tin-‘ba­ron’, de oud-directeur die het park van de ondergang redde

Museumpark Archeon heeft alle banden verbroken met zakenpartner Constantijn van Vloten, die het park in 1997 van de ondergang behoedde. Van Vloten keurt, als honorair consul (soort ambassadeur) van Rusland in Nederland, de inval van Vladimir Poetin in Oekraïne níet af. En dat gaat er niet in bij het Alphense themapark.

19 maart