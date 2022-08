‘Vragen om ellende’ als mensen zonder examen in bootje stappen: ‘Ook in Nieuwkoop kun je verdrinken’

Met de kano de hele wereld over: ‘Zo hoef ik geen paden te volgen, kan ik gaan waar ik maar wil’

Jaco Benckhuijsen (57) voer met zijn kano al de hele wereld over. Van de Aleoeten in de Grote Oceaan tot Papoea-Nieuw-Guinea. Nu maakt de avonturier een tocht dichter bij huis: met zijn kano peddelt hij de Nederlandse kust af, een ontdekkingstocht die resulteert in een boek. Afgelopen week vertrok hij vanaf Kijkduin met zijn kano richting Katwijk.

12 augustus