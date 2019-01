Vrijheid terug voor zieke Pip en Teun dankzij rolstoelauto

Carnavals­club Cascarvie­ten zet zich in voor Alphense evenemen­ten

21 januari Hij heeft niet veel met sport, zegt Enrico Daamen eerlijk. Toch zou hij het zonde vinden als de jaarlijkse huldiging van de beste lokale sporters verdwijnt. ,,Dat zou een gemis voor Alphen zijn. Bovendien is organiseren onze hobby. Het belangrijkste is dat het sportgala voor dit jaar gered is. Na 1 maart bekijken we hoe we het de jaren daarna willen aanpakken. Wij denken dat er meer van te maken is.’’ Jarenlang organiseerde de Alphense sportraad het sportgala. Daarna nam Jary Göbel (manager zwembad Aquarijn en sportliefhebber) het stokje over, maar hij moest het zonder subsidie doen. ,,Wij bestaan bijna 55 jaar en kregen nooit een cent subsidie, omdat we onafhankelijk willen zijn. We gaan nog sponsors zoeken, maar het is kort dag. Wat we dit jaar voor het sportgala tekort komen, leggen wij bij’’, vertelt voorzitter van de carnavalsclub Frank Verschuur. Hij wil van het gala meer een feestje voor de Alphense sporters maken. ,,Niet dat alleen de genomineerden en een paar bestuursleden komen. Het zou zo moeten zijn dat heel sportminnend Alphen elkaar op het gala ontmoet en na de prijsuitreiking kan netwerken. Als daar later een mooie samenwerking uitkomt, hebben wij de basis gelegd.’’