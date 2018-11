Vrijspraak voor gevangenbewaarder na dood van verwarde gevangene

Vreemdgaan

De overleden gedetineerde zat destijds in een voorarrestcel. Hij was aangehouden voor een geweldsdelict. De verwarde man verdacht zijn vrouw ervan dat ze vreemdging, hij raakte daardoor geobsedeerd. Nadat de gedetineerde tot tweemaal toe brand stichtte in de cel, werd hij door vijf bewaarders van het zogenoemde Interne Bijstandsteam (IBT) overmeesterd, waarbij een worsteling plaatsvond. Daarna werd hij overgebracht naar een isoleercel.

Geschorst

Wel werd een van de bewaarders dus nog door het OM vervolgd omdat hij de gevangene onnodig zou hebben geschopt, hetgeen het OM ziet als 'een poging zware mishandeling'. Daarvan is de verdachte nu door de rechtbank vrijgesproken, onder meer omdat het letsel niet met zekerheid zou zijn te herleiden tot de trappen in het gezicht: zo was het slachtoffer zelf uitgegleden in de door bluswater nat geworden cel. Als bewijs tegen de verdachte diende verder slechts de verklaring van een van verdachte's collega's, terwijl die collega in zijn eerste verhoren niet over de schoppen repte. ,, De rechtbank heeft niet de overtuiging dat, ervan uitgaande dat het slachtoffer in zijn gezicht is geschopt, het de verdachte is geweest die heeft geschopt’’, zo luidt de eindconclusie.