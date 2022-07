Vrouw (20) omgekomen bij verkeersongeluk Alphen, bestuurder aangehouden

De aanrijding was kort voor 23.00 uur. De fietsende vrouw stak bij de met verkeerslichten geregelde kruising met de Thorbeckestraat over en werd hard geraakt door een passerende zwarte Peugeot. Ze kwam bovenop het voertuig terecht; haar fiets belandde in de buurt in de berm. De 24-jarige bestuurder uit Boskoop is inmiddels aangehouden en wordt verhoord door de politie.