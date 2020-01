Vrouw smokkelt coke, hasj en hennep de Alphense bajes in voor liefje: ‘Ik wist niet dat het strafbaar was’

De Haagse politierechter gaf haar daarom vandaag een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur met een proeftijd van twee jaar. ,,Ik wist niet dat het strafbaar was”, zei de vrouw tijdens de zitting. Volgens haar advocaat het gevolg van ‘ons gedoogbeleid’.



,,De coke was voor mezelf”, vervolgde de vrouw. ,,Maar de rest was voor hem. Hij vroeg me iets mee te nemen, maar wat het precies was, wist ik niet. Een vriend van hem kwam het brengen.” Sinds de aanhouding is ze niet meer op bezoek geweest bij de gedetineerde. De vrouw: ,,En ik heb sinds die dag geen drugs meer gebruikt.”



De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Hij hield rekening met het feit dat de Haagse haar leven wil beteren. ,,Maar drugs in de gevangenis leidt tot crimineel gedrag en dat kunnen bewaarders niet hebben”, besloot hij. De relatie tussen de vrouw en de gedetineerde is inmiddels beëindigd.