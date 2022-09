Vrouwelijke gladiatoren die elkaar de hersenen inslaan tijdens gevecht: je ziet het dit weekend in Alphen

KOMT DAT ZIEN!Vrouwelijke gladiatoren die elkaar twee keer per dag de hersenen inslaan tijdens een gevecht midden in Alphen aan de Rijn. Je komt het niet vaak tegen. Dit weekend is het te zien in het centrum van Alphen want het is Romeinen Weekend. De grande dame van het themapark Archeon, Monique Veldman vertelt.

Om maar even met die vrouwelijke gladiatoren te beginnen, dat is zo vreemd niet hoor, weet Veldman. ,,In de Romeinse tijd deden vrouwen ook mee aan gladiatorengevechten, dat waren gladiatrixen. We laten hen ook graag zien in Alphen.’’

In de rubriek Komt dat zien! laat Gijs Kool een inwoner van het Groene Hart aan het woord die uitlegt waarom we die ene voorstelling of expositie moeten gaan zien. Vandaag: het Romeinen Weekend in Alphen.

Alphen is het decor voor heel wat Romeinse zaken. Romeinse soldaten paraderen door het centrum en als ze niet rondmarcheren, laten ze geduldig hun outfit zien en geven er uitleg bij. Maar er is meer. Zo kunnen bezoekers dit weekend ook kijken naar de ‘gewone' dingen uit het Romeinse leven zoals een ambachtenmarkt waar kalme ‘burgers’ vredig hun spulletjes verkochten.



Wie wil varen heeft geluk, er zijn boottochtjes te maken vanaf het Rijnplein. ,,Het leuke is dat naast de gevechten er veel Romeinen zijn die van alles uitleggen over het Romeinse leven. Van het gevechtstenue tot aan recepten voor gerechten die de Romeinen aten.’’

Fietstocht

Maar er is meer te doen, zo is er vanuit Zwammerdam de mogelijkheid om op te stappen voor een ‘kleine’ fietstocht van 27,5 kilometer, maar ook is er de grote tocht van 225 kilometer te verrijden die begint en eindigt in Zwammerdam.

Met een gids op pad die in het moderne centrum van Alphen de Romeinse restanten laat zien is ook een optie. Want zelfs de Romeinen hadden hun grenzen en die liep door Zwammerdam en Alphen. ,,Op de plek waar nu de McDonald’s te vinden is in het centrum van Alphen stond de Romeinse muur. Op het terrein van Ipse de Bruggen in Zwammerdam zijn ook restanten.’’

De Romeinen komen op 3 en 4 september naar Alphen. De festiviteiten zijn van 12.00 tot 17.00 uur op en rond het Rijnplein, ook in winkelcentrum De Aarhof en in de Game Arena aan de Raadhuisstraat waar Romeinse Games te spelen zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.