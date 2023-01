Vuurwerk naar binnen gegooid: clubhuis van tafeltennissers maanden dicht door forse schade

ATTC-voorzitter René Honig baalt. ,,Het is vreselijk triest, maar we zijn een vitale club, dus ook deze domper komen we met hulp van de leden wel te boven. Gelukkig is er alleen materiële schade.” Met de gemeente is ATTC in gesprek over alternatieven. Wethouder Gert-Jan Schotanus (sport) noemt het ‘treurig’ dat ATTC nu op zoek moet naar een tijdelijk onderkomen. ,,Dit kost de club én onze gemeenschap veel geld. Denk na voordat je iets stoers van plan bent. En wees zo sportief om je dan nu te melden, als je het vuurwerk hebt gegooid.”