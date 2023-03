VVD Zuid-Holland: overlast jeugd jaagt reizigers uit de trein tussen Alphen en Gouda

HOE IS HET NU MET? Jaar geleden lijnde bijna niemand hier de hond aan, nu doet 99 procent dat: ‘Zijn nu zelfs veel reeën’

Een jaar geleden renden er, tegen de regels in, tal van honden door de bossen van Lusthof De Haeck. Dankzij nieuwe waarschuwingsborden en andere maatregelen is de rust inmiddels wedergekeerd in het natuurgebied bij de Nieuwkoopse Plassen.