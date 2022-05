Waar en hoe hoog kunnen we nog bouwen? Dat wil Alphen van jóu weten

Om tóch nog extra te kunnen bouwen in Alphen-stad vraagt de gemeente nu om de mening van Alphenaren. Zij kunnen aangeven wat voor soort woningen er nog bij zouden kunnen komen en wil weten hoe de inwoner aankijkt tegen zaken als maximale hoogte, groen en parkeren. ,,Uw mening is belangrijk. Uiteindelijk legt de gemeenteraad alle bevindingen en besluiten over hoe en waar we in de toekomst gaan bouwen vast in de intensiveringsvisie. Zo wordt er in de toekomst op een juiste manier gebouwd, waar goed over is nagedacht”, meldt de gemeente.