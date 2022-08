Waar hoort Kaageiland bij? Bewoners voelen zich niet thuis in huidige gemeente

Dat meldt die gemeente tenminste in een brief aan een groep bewoners van Kaageiland. Zij stuurden afgelopen voorjaar een brief naar Teylingen met de vraag of het eiland niet bij die gemeente zou kunnen komen. Ze voelen zich namelijk niet erg thuis bij Kaag en Braassem.

Het gemeentebestuur van Teylingen houdt de boot nog even af. In de brief stelt de gemeente tenminste dat zij contact heeft opgenomen met de buurgemeente. Die gaat met de groep in gesprek. ,,We zouden u willen voorstellen om het verloop van deze gesprekken af te wachten en pas daarna met ons in gesprek te gaan.’’