Waar kun je stemmen in het Groene Hart? Hier vind je álle stembureaus

Megaschuld van 146 miljoen; hoe verleid je tóch de kiezer? ‘Minder doen, meer presteren’

Een discotheek in het centrum van Alphen, een watertaxi of een nieuw zwembad. Terwijl politieke partijen in omliggende gemeenten hun dromen presenteren in hun verkiezingsprogramma, is er in Bodegraven-Reeuwijk geen geld voor wilde plannen.

11 maart