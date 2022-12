Waar kun je voedselbossen planten of windmolens plaatsen? Daar gaat Alphen naar kijken

Om dit duidelijk te krijgen, laat de gemeente Alphen een kansenkaart voor haar landelijke gebied maken. Wethouder Relus Breeuwsma (CDA): ,,De toekomst van ons buitengebied vinden we ongelooflijk belangrijk. Een thema waar ik wel zorgen om heb, is: hoe gaan we straks om met het agrarisch gebied als een bedrijf stopt of wordt opgekocht?”

Kritiek

Breeuwsma heeft alle begrip voor de felle kritiek van nogal wat boeren op de stikstofplannen, die tot uitkopen of zelfs onteigenen van agrariërs kunnen leiden. Als boeren willen stoppen, moet goed worden bekeken tegen welke prijs en wat er gaat gebeuren met leegkomende agrarische gebouwen, zoals stallen en schuren. De wethouder meldde onlangs op een thema-avond in Hazerswoude-Dorp dat de gemeente Alphen speciaal iemand in dienst heeft genomen die bijvoorbeeld moet boeren mee kan als zij in gesprek gaan met de provincie over de toekomst van hun bedrijf. Provincies moeten de stikstofplannen van het Rijk uitvoeren.