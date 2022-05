Waar vroeger waterstralen vrolijk in vijver kletterden, zoeken nu automobilisten een parkeerplaats

Groene Hart in 1966 Vanuit dit café zag Pouw (85) als jongen de vuren en rook van brandend Rotterdam na bombarde­ment

In de zuidpunt van het Groene Hart staat een van de alleroudste cafés van de regio. Het is café Oud Verlaat in de gelijknamige buurtschap. Nog altijd een geliefde stopplek voor passanten en stamgasten, ook nadat in 1966 het veer over de Rotte werd opgeheven.

13 mei