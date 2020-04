Waarom bloem het nieuwe toiletpapier is: ‘Mensen hebben de tijd om te bakken’

Nieuw oorlogs­slacht­of­fer op Bodegraafs monument: Waarom duikt de naam van ‘ome Cees’ nu pas op?

9:08 De lijst met namen van Bodegraafse oorlogsslachtoffers leek compleet, maar vorig jaar dook ineens de naam van Aris Terlouw op. Dat was de allerlaatste die nog ontbrak, dacht men en zijn naam werd toegevoegd aan het monument op begraafplaats Vredehof. Maar nu duikt er weer een naam van een tot op heden onbekend Bodegraafs slachtoffer op: C.J. Rijkaart. Wie was hij? Waarom is zijn naam nu pas toegevoegd en hoeveel ruimte is er nog op het monument?