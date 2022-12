Waarom CO2-meters in klaslokalen belangrijk zijn: ‘Zonder ventilatie verliezen leerlingen concentratie’

uitgelegdVanaf komend schooljaar zijn CO 2 -meters in klaslokalen verplicht. In het Groene Hart zijn ze al bijna overal op scholen aanwezig . Waarom is dit zo belangrijk?

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, legt uit waarom een CO2-meter erg nuttig kan zijn in een klaslokaal. Om bij het begin te beginnen: wat meet zo’n apparaat eigenlijk?

,,Parts per million (ppm), een maat voor concentratie CO 2 . De mens is eigenlijk een verbrandingsoventje op pootjes. Qua uitstoot kun je de mens eigenlijk wel zien als een wandelende gloeilamp van 100 watt. Buiten is de gemiddelde CO 2 -waarde 300 of 400 ppm. De waardes in een gemiddelde slaapkamer kunnen zonder ventilatie zomaar oplopen tot 1200 ppm. Je kunt je voorstellen dat in een klaslokaal, met tientallen ademende mensen, waar frisse lucht ontzettend belangrijk is, je die waardes ook wel haalt.”

Wat is het gevaar van CO 2 ?

,,Als we het voorbeeld van een schoolklas aanhouden; als je minder zuurstof en relatief veel CO 2 in de lucht hebt, heeft dat effect. Er treedt concentratieverlies op, ook kunnen leerlingen hoofdpijn krijgen.”

Is de huidige CO 2 -problematiek iets van recente datum? Of is dit altijd al een probleem geweest?

,,Nee, in de tijd van de dinosaurussen was er al een veelvoud aan CO 2 in de lucht.”

Zijn mensen zich bewust genoeg van de gevaren?

,,Ja, maar dat is pas sinds corona. Omdat ventilatie in afgesloten ruimtes, zoals klaslokalen of kantoren, toen opeens belangrijk werd, ontstond er meer bewustzijn over CO 2 in de lucht. Vandaar dat CO 2 -meters recentelijk meer worden gebruikt. Ze zijn ook niet meer zo duur en je kunt ze overal op internet krijgen.”

Zou u CO 2 -meters overal aanbevelen?

,,Ja, natuurlijk. Al is het ook wel weer zo dat als je met open raam slaapt of ruimtes regelmatig ventileert zo’n meter niet echt nodig is. Veel mensen hebben zo’n weerstation, je zou dit kunnen zien als een toevoeging daarop.”

