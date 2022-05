Waarom de ree wél mag rondhuppelen, maar het damhert zonder pardon wordt afgeschoten

Het gaat om reeën en damherten in het Nieuwkoopse Plassengebied. Eerst even voor het goede beeld: reeën zijn die kleine roodbruine dieren die door nogal wat mensen als jonge herten worden gezien. Maar het ree is een apart soort hert, het kleinste in Nederland. Het edelhert (bekend van de Veluwe) is het grootste, terwijl het damhert (met de spikkels op z’n rug) het midden-maatje is.