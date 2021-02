Waarom het goed is om te beseffen dat er een -medisch- verschil is tussen mannen en vrouwen

Aantal besmettin­gen neemt deels af in het Groene Hart

16:03 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Groene Hart is afgenomen afgelopen week. Vorige week was er nog sprake van 707 besmettingen, afgelopen week waren er dat 620 in de Groene Hart-gemeenten die vallen onder de GGD regio Hollands-Midden.