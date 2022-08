Waarom is er een vakantiespel in Bodegraven, maar niet in Alphen?: ‘We maken echt wel een serieuze afweging’

Onvoorspelbaar. Zo beoordeelden de organisatoren van de Vakantiespelen in Bodegraven woensdagochtend de weersverwachtingen. En dus werden alle activiteiten die voor woensdag op de rol stonden afgeblazen. Een besluit waar coördinator Jur de Jong ook ‘s middags nog volledig achter staat. ,,Als er alleen regen wordt voorspeld, laten we het programma wel doorgaan. Maar als meerdere bronnen onweer aankondigen, zoals nu het geval was, dan moeten we heel goed kijken naar de veiligheid van de kinderen. Ze in veiligheid brengen als het losgaat, dat is geen optie, want het is een half uur lopen naar de sporthal. Dan zijn we dus altijd te laat.”