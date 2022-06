Waarom onderzoekt politie huis waar hulpverleners onwel werden? ‘Bewoners zijn heel aardige mensen’

Het was even hectisch op de Goudse Rijweg in Boskoop, maandagochtend voor 9.00 uur. ,,Er stonden meerdere politiewagens, brandweer en een ambulance. Ook werd een deel van de straat afgezet. Ik zag dat de brandweer iemand met een ladderwagen - op die ladder was een bed gemonteerd - uit de woning haalde. Dat zag er best bijzonder uit”, vertelt een bewoner die niet met naam in de krant wil.

Net na het middaguur is het rustig in de straat. De afzetting is weg, er staat één politiewagen vlakbij het huis en binnen zijn onderzoekers in witte pakken bezig sporen te verzamelen. Maar waarvoor zoeken zij dan aanwijzingen? Het zou niet om een drugslab in het huis gaan, meldt een bron.

Reanimeren

Toch zou je dat misschien vermoeden, omdat twee hulpverleners die eerder op de dag in de woning iemand wilden reanimeren zélf onwel raakten. Met alle drie betrokkenen zou het inmiddels weer wat beter gaan, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden-Holland.

Bijzonder is ook dat de politie maandagochtend één persoon heeft meegenomen. Waarom, dat kan een woordvoerder voorlopig niet ophelderen.

Buren geloven er niks van dat in de woning strafbare zaken gebeurden. ,,Die mensen verdienen het niet als er zo over ze zou worden gedacht”, zegt een buurvrouw die het verder graag kort houdt. ,,Dit is een volksbuurtje. Als er iets niet pluis zou zijn, hadden omwonenden dat vast wel geweten”, reageert een andere buur. ,,Criminaliteit? Nee, dat kan niet joh. Het zijn echt heel aardige, al wat oudere mensen”, zegt een buurmeisje.

,,Als hulpverleners onwel worden, is dat voor ons reden om meer mensen in te zetten”, aldus de veiligheidsregio. Maar er is ook weer snel afgeschaald, meldt de politie terplekke.