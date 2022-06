Wandelestafette Vrienden van Dichtbij op z’n vroegst in 2023: ‘we hebben besloten de marathon dit jaar te schrappen’

Niels Geusebroek, Charly Luske en een modderbaan: Dit was dag twee van Zomerspek­ta­kel aan het Meer

Het Zomerspektakel in Alphen is in volle gang. Vandaag is alweer de laatste dag van het driedaags evenement, maar hier blikken we nog even terug op hoe dag twee was. Zo was er een bijzonder optreden van Niels Geusebroek met zijn zelfgeschreven lied voor Evert Muis.

5 juni