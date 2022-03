Wantrouwen buurt is onterecht, vindt hoogste rechter: rotonde bij nieuwbouwwijk wordt wél veilig

UPDATE 15 jaar cel geëist tegen ‘kopstuk Poolse bende’: ‘Kogels op verkeerde huis nadat partij drugs was gestolen’

Bodegraven was de uitvalsbasis, om vervolgens met honderden kilo’s drugs, verstopt in reservewielen van vrachtwagens, naar Engeland, Spanje, Frankrijk en Noorwegen te rijden. Het Openbaar Ministerie (OM) is daar heilig van overtuigd en eiste jarenlange celstraffen tegen de verdachten.

