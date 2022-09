Wasim (37) ligt wakker van stijgende prijzen: ‘Vrienden hebben geen geld voor de alledaagse dingen als eten’

Helene Akkerman (56) uit Alphen, onderweg naar Schiphol.

,,Steeds meer mensen om me heen uiten hun zorgen over de stijgende prijzen. Toevallig had ik van de week - ik werk als psycholoog - een cliënt die echt bang is voor de gevolgen. Zelf ben ik niet iemand die zich snel zorgen maakt, maar ik heb nog geen idee hoe de situatie er over een half jaar uitziet.”

,,Al met al is het wel zorgelijk; het gaat om echt grote bedragen nu. De boodschappen worden duurder, de benzineprijs stijgt, elektra kost meer. Ik ben vooral bang dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. Mijn angst is dat de samenleving dan nog harder wordt, als mensen hun leed gaan afreageren.”

Quote Ik heb een tijd gekend waarin ik statiegeld­fles­sen moest inleveren om brood te kunnen kopen, ik had niets Helene Akkerman

,,Ik wil niet klagen en mopperen, dus probeer ik me er niet zo mee bezig te houden. Liever zoek ik naar alternatieven; we zijn best wel verwend. Misschien kan ik over een poosje niet langer de dingen doen die ik nu doe, maar dan zoek ik weer iets anders. Het is volgens mij belangrijk je kop dan niet in het zand te steken.”