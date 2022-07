Wat een verdriet: kiwi-kuiken overleden aan complicaties operatie: ‘Voor iedereen is het balen’

Een kiwi-kuiken in dierenpark Avifauna is donderdagochtend overleden nadat het een operatie had ondergaan. De verzorgers zijn er beduusd van, want zo vaak kruipt er geen kiwi uit het ei.

Complicaties werden de fluffy baby-kiwi fataal. Het kuiken moest een operatie ondergaan aan een pees in zijn poot.

Omdat er in de eerste weken na de geboorte van alles mis kan gaan, maakte Avifauna nog niet bekend dat de vogel ter wereld was gekomen. De operatie verliep voorspoedig, maar de gezondheid van het diertje ging toch achteruit. De kiwi werd niet ouder dan een maand. ,,We zijn er beduusd van”, zegt dierenverzorger Dennis Appels. ,,Je werkt er hard aan mee. Voor de dierenverzorgers, voor iedereen, is dit super balen.”

Juist omdat het bij kiwi’s niet vanzelf gaat, had het een sprookje moeten worden. ,,Er gaat behoorlijk wat tijd overheen. Het duurt drie, vier jaar voordat je een vrouwtje en mannetje bij elkaar kunt zetten. Het moet maar lukken met het paren en met de eieren. En de broedduur is 75 dagen.”

Autopsie

De loopvogel was het halfbroertje of -zusje van Tuatahi, de eerste Noordereiland-kiwi die in Nederland werd geboren. Drieënhalf jaar na de geboorte van Tuatahi broedde zijn vader opnieuw twee eieren uit. Het andere ei bleek halverwege mei onbevrucht en stootte de kiwi af.

De overleden, naamloze kiwi - het park weet niet of het een mannetje of vrouwtje was - wordt of ter autopsie opgestuurd of voor educatieve doeleinden gebruikt. Daar is het Alphense dierenpark nog niet over uit.

Wereldwijd is voor de kiwi een fokprogramma opgesteld waaraan ook Avifauna meedoet. ,,Volgend seizoen zetten we hetzelfde mannetje en vrouwtje weer bij elkaar. Helaas komt dit voor, bij mensen gaat het ook niet altijd goed. Het is stomme pech, voor zover we kunnen zien was het niet erfelijk. We gaan met goede moed op naar het volgende kweekseizoen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.