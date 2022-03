Waterschap houdt (nog?) geen rekening met massale vissterfte in Geerplas

Algengroei

Ze zegt er meteen bij dat dat troebele water niet heel verontrustend hoeft te zijn. ,,In zo'n plas heb je regelmatig te maken met forse algengroei. Dat is een natuurlijk proces en heeft te maken met de samenstelling van de bodem van de plas. Er is ons veel aan gelegen om de diversiteit van leven zo groot mogelijk te houden en dan is die algengroei ons een doorn in het oog. We doen allerlei dingen om het te beteugelen, zoals het inzetten van bubbelinstallaties. Waar het om gaat, is dat er voldoende zuurstof blijft voor vissen en ander waterleven. Dat zo'n vis naar boven komt om naar adem te happen, is heel natuurlijk gedrag.”