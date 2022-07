Waterschap in actie tegen zouter worden van rivieren in Groene Hart

In het Rijnmondgebied zijn verscheidene rivieren die in verbinding staan met het zilte zeewater. Zo kan in de Hollandse IJssel bij langdurige droogte een ‘tong’ zout water richting Gouda kruipen. Zo ver is het nog niet, maar het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard neemt wel voorzorgsmaatregelen. Voorkomen moet worden dat zilt water in de Krimpenerwaard en het Boskoopse sierteeltgebied terecht komt.

In Rotterdam is het gemaal stilgezet dat vanuit de Nieuwe Maas water inlaat. Maar in deze rivier zit inmiddels teveel zout water. Om de regio toch van genoeg zoet water te voorzien, wordt onder andere de Hollandse IJssel gebruikt. Hierin staat volgens het waterschap nog genoeg zoet water.

Zevenhuizerplas goed op peil

De Rotte wordt zo vol mogelijk gezet, zodat er genoeg tegendruk is om het oprukken van het zilte water tegen te gaan. De Zevenhuizerplas kan dankzij die hogere waterstand goed op peil worden gehouden, zegt Schieland.

In de extreem droge zomer van 2018 naderde de zouttong in de Hollandse IJssel het Groene Hart. Die werd teruggedrongen door vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal extra zoet water het Groene Hart in te laten.

Bekijk hieronder de beste video’s uit het Groene Hart!