Websuper Picnic gaat ook aan huis in Alphen bezorgen en wil naar Woerden

In het Groene Hart is Picnic ook al actief in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Reeuwijk. Hier heeft de online-supermarkt inmiddels 25.000 klanten. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. De uitbreiding met Alphen is onderdeel van de landelijke uitrol van Picnic, dat vorig jaar van start ging in onder andere Apeldoorn, Deventer en Spijkenisse. Het aantal klanten steeg in 2019 naar ruim 400.000, verdeeld over 100 Nederlandse plaatsen.