Wéér botsen Alphen en provincie: geen tijdelijke huizen voor Oekraïners bij Heimanswetering

Video Zeer grote brand bij potplanten­kwe­ker in Roelofa­rends­veen, geen gewonden

Bij een grote kwekerij in Roelofarendsveen is in het begin van de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer liet iets voor 05.00 uur weten dat het sein brand meester is gegeven. Zij verwacht nog wel de hele nacht en maandagochtend bezig te zijn met nablussen.

18 april