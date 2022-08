Wegwerpbekers bij het grofvuil: recyclebekers op evenementen worden ‘zo snel mogelijk’ verplicht

Dat meldt het Alphense gemeentebestuur, in reactie op vragen van GroenLinks over het afval bij evenementen in de gemeente. Alphen wacht de landelijke regelgeving niet af en wil zelf een verplichting instellen. Die optie wordt op dit moment onderzocht. ,,We zien het gebruik van herbruikbare drinkbekers, met of zonder statiegeld, als een belangrijke ontwikkeling die kan bijdragen aan het verminderen van afval tijdens evenementen.”