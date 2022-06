Welk gedicht komt op de Alphense Brug? Liefst 133 Alphenaren stuurden er eentje in

column De ‘zuurbuur’ heb je overal, maar Dennis begrijpt wél bewoners die verrast worden door festival in de buurt

Vrouwen bloot, handel dood. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want it’s festival time! Overal in het Groene Hart worden podia opgebouwd en vliegen de tickets als warme broodjes over de toonbank. We mogen weer en dat zullen ze weten ook. Toch is niet iedereen blij.

