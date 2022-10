Wens voor extra islamitische basisschool: ‘Er is maar één school en die kampt al jaren met wachtlijsten’

Populaire islamiti­sche basis­school is ruimtege­brek meer dan zat, uitbrei­ding school is hard nodig

In de aula is een extra klasje gecreëerd en in de gangen zijn met wanden werkplekken gemaakt. De islamitische basisschool Al Qalam in Gouda zit krap in zijn jasje en kijkt uit naar de voorgenomen uitbreiding. Woensdag beslist de gemeenteraad hierover. Zijn ze meteen van die onhandige noodlokalen af.

17 februari