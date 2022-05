Werk aan de winkel voor verliezend AZC

SportVoor AZC draaide de halve finale van het toernooi om de KNZB-beker tegen ZV De Zaan uit op een slechte generale repetitie voor de play-offs om de landstitel, die halverwege deze maand starten. De Alphense ploeg verloor zowel gisteren in Zaandam (17-12) als zaterdag in eigen bad (8-13) afgetekend. AZC-speler Jort Stienstra was ondanks de kater vanwege de uitschakeling nuchter na afloop: ,,We kunnen nog altijd een prijs winnen dit seizoen.”

Stienstra is al zeven seizoenen actief in de Alphense hoofdmacht en maakte zodoende diverse hoogte- en dieptepunten mee. Hij weet goed te verwoorden waar het mis ging in de twee bekerontmoetingen. ,,De Zaan wist goed onze meest scorende spelers aan banden te leggen. Hun coach Andreas Miralis speelde een paar seizoenen bij ons en is een slimme kerel. Hij heeft De Zaan tactisch zeer goed voorbereid op beide duels met ons. Zijn team wist met een fysiek en slim spelletje veel snelle contra’s te forceren. We hadden daar slimmer op moeten anticiperen. Daardoor hadden wij het moeilijk. Halverwege het seizoen kenden we ook een lastige periode. Maar de laatste weken ging het weer de goede kant op. Wel jammer dat dit er met name zaterdag niet uitkwam door een stuk angst in ons team. Thuis hebben we het in de vierde periode helemaal uit handen gegeven waardoor De Zaan een gat van vijf goals kon slaan.”

Gisteren ging het aan Alphense zijde, ondanks eenzelfde marge van vijf goals bij het eindsignaal, een stuk beter volgens Stienstra, die persoonlijk een stroeve seizoensstart kende. ,,Met de nodige versterkingen in het team en een nieuwe trainer was het de eerste maanden wennen aan elkaar”, blikt hij terug. ,,Vanaf de winterstop gaat het beter. Ik heb een knop omgezet en tegen mezelf gezegd: ga er gewoon voor.” Sindsdien pakt de snelle verdediger ook weer regelmatig zijn doelpunten mee, zo ook gisteren in Zaandam. ,,We kwamen een paar keer twee goals voor, maar De Zaan antwoordde dan steeds snel met een tegengoal of een paar tegengoals. In de laatste periode gingen we extra risico’s nemen en konden zij nog een paar keer makkelijk uit een break scoren waardoor we uiteindelijk nog ruim verloren. We moeten nu niet al te veel paniek hebben. We hebben zeker dingen slecht gedaan die beter moeten. Tijdens de eerste play-offsduels tegen ZVL kunnen we daaraan werken. In principe moet de kwartfinale tegen hen geen probleem zijn en goed zijn om weer aan ons vertrouwen te werken.”

De laatste periode in Alphen moet AZC beter maar vergeten. Tot 7-7 ging de strijd zaterdag gelijk op, maar daarna liep De Zaan nog ver uit naar 8-13. In dat duel was al sprake van stevige fysieke pot en Thomas Glansdorp van AZC moest van het leidende duo de wedstrijd al halverwege verlaten. De frustratie liep gisteren op bij de ploeg die in de reguliere competitie het sterkste bleek: AZC was slordig in de afronding en de anders zo makkelijk scorende Milos Filopovic en Jesse Nispeling lieten na om een paar uitgelezen kansen te benutten. Voormalig AZC’er Ted Huijsmans was daarbij veelvuldig een lig-in-de-weg. AZC-doelman David Gyorgy was aan de overzijde van het bad onfortuinlijker en liep naast een keer verkeerd uitkomen tweemaal tegen een tijdstraf van twintig tellen aan. Dat leverde De Zaan drie eenvoudige treffers op. Nadat De Zaan tegen het einde van het duel naar 14-11 uitliep gingen AZC’ers Jesse Nispeling en Tim Reuten er stevig in. Reuten moest dat bekopen met een rode kaart, wat hem vermoedelijk een schorsing voor één of meer duels oplevert.

