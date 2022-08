Werkgroep pleit voor ‘landbouwweg’ om brede tractoren uit Dorpsstraat te weren: ‘Horen hier niet’

Er moet snel een ‘landbouwweg’ komen, zodat de grote tractoren met aanhangwagens niet langer over de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp hoeven te rijden.

Voor zo’n alternatief pleit de werkgroep ‘Dorpsstraat vrij van zwaar verkeer’, via een brief aan de gemeenteraadsleden van Alphen. Volgens die groep zorgen de brede tractoren voor levensgevaarlijke situaties in de smalle, maar drukke straat. ,,In de smalle straten van de woonkern in ons dorp horen deze voertuigen niet thuis. Ze rijden het wegdek kapot en vormen een gevaar voor het overige verkeer, met name voor voetgangers.”

De groep hoopt dat er snel actie wordt ondernomen. ,,Met name voor de jonge kinderen is fietsen door het dorp levensgevaarlijk.”

Vrachtverkeer

Ook vrachtverkeer moet van de Dorpsstraat af, vindt de werkgroep. Die weet wel hoe je zo’n verbod zou kunnen handhaven. Ze stelt een versmalling in de straat voor, met als voorwaarde dat de vrachtwagens en trucks een mogelijkheid tot keren hebben of kunnen kiezen voor een andere ontsluiting. ,,Als locatie voor een versmalling in de Dorpsstraat-West zou gedacht kunnen worden aan de plek ter hoogte van de Engelbewaarderskerk. Vrachtverkeer kan dan keren via de Pieter de Hooghstraat of de Zuidsingel.”

Eerder leek het erop dat er een verbod zou komen voor vrachtverkeer in de Dorpsstraat. Alphen was van plan dit verkeer te weren uit deze straat. Maar daarna werd duidelijk dat de gemeente inwoners en ondernemers niet genoeg heeft betrokken bij dit besluit. Toen is besloten om met de inwoners en de ondernemers opnieuw te kijken naar een geschikte oplossing voor de verkeersproblematiek. Hiervoor was onlangs een bijeenkomst in De Juffrouw.

Er waren vraagtekens bij dit verbod. Zo waren er zorgen over de handhaving ervan, hoe het zit met ontheffingen of het afleveren van meubels en verhuizingen en of het verbod wel iets uit zou maken.

