Werknemer met gokschulden steelt 140.000 euro van casino: ‘Bang dat ik kogel door mijn kop zou krijgen’

En dat was zijn eigen werkgever bestelen. De 50-jarige Hagenaar S.C. leidde tot 2014 een crimineel bestaan. Daarna beterde hij zijn leven, maar bleef wel in het illegale gokcircuit hangen. ,,Ik gokte in achterkamertjes en in het nachtleven”, verklaarde hij bij de Haagse rechtbank. ,,En ik zette grote bedragen in op paarden. lk leende dat bij de verkeerde jongens. Dat had ik nooit moeten doen.”