Werknemers sociale werkplaatsen in financiële problemen: ‘Ze vragen nu al om voorschotten’

UPDATE Brug al anderhalve dag in storing, bootjes liggen stil: ‘Een deel van ons vaarplan in het water’

De nasleep van een stroomstoring in een deel van Oudewater zorgt ervoor dat de scheepvaart over de Hollandse IJssel sinds dinsdagmiddag de Hoenkoopsebrug niet kan passeren. De software van de brugbediening is ontregeld. Donderdagochtend moet het probleem zijn opgelost. ,,Omvaren via Woerden naar Gouda kost je vier tot vijf uur’’, zegt Maarten Nijenhuis uit Dordrecht.

