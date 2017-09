Werkstraf geëist tegen Hazerswoudse hooligan Emmely S.

Ze had die dag flink gedronken, zeker meer dan tien whisky-cola geeft ze zelf toe. ,,Ik was stomdronken. Met de nadruk op stom. Ik heb geen drankprobleem, het is niet zo dat ik elke week naar de fles grijp. Te veel drinken, dat heb ik nu wel afgeleerd. Als je dronken bent, doe je stomme dingen. Ik had beter naar huis kunnen gaan, maar dat is achteraf makkelijk zeggen.” Later die zondag plaatste ze bovendien nog een foto van zichzelf op Instagram met de tekst: ‘Wat een topmiddag. Rotterdam legaal slopen, wie wil dat nou niet?’ Ook de begeleidende hashtag ‘All cops are bastards’ wordt haar zwaar aangerekend. ,,Waarom zeg je dat? Die walgelijke dingen roep je toch niet”, zegt de rechter. ,,Ik heb niet de indruk dat u niet weet waar u bent, als ik die beelden zie. U maakt op mij een vrolijke indruk.”