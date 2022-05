Wie draait op voor verzakte taluds van brug? Gemeente en bouwer komen er wellicht toch in goed overleg uit

Geen gang naar een speciale geschillencommissie, maar er alsnog onderling uitkomen. Daarop koersen gemeente en bouwer aan in de kwestie rond de Grietpolderweg in Leimuiden.

Kaag en Braassem en SBB Bouwen en Ontwikkelen kregen het met elkaar aan de stok vanwege de bouw van een nieuwe brug in de Grietpolderweg. De brug zelf is wel in orde, maar bij de bouw ging het zand van de twee opritten ernaartoe schuiven. In mei 2020 kwam het werk stil te liggen, pas sinds november vorig jaar wordt de klus alsnog afgemaakt.

Het meningsverschil spitst zich toe op de vraag wie de rekening à 614.000 euro moet betalen voor het herstel van de verzakkende taluds. Omdat gemeente en bouwer er maar niet uitkwamen, besloten ze de gang te maken naar de Raad voor Arbitrage in Bouwgeschillen in Utrecht. Die commissie moest dan maar de knoop doorhakken, vonden ze.

Blij

Maar Kaag en Braassem en SBB zijn alsnog gaan peilen of er toch een oplossing in onderling overleg mogelijk is. Projectontwikkelaar Gerrit Breimer van SBB: ,,We hebben heel veel gesprekken met de gemeente gehad en we zijn er in goed overleg uitgekomen. Daar zijn we blij mee.’’ Wie wat voor z’n rekening neemt van de meerkosten door extra werkzaamheden is aan de gemeente om te vertellen, meldt hij.

De gemeente laat zich wat voorzichtiger uit in haar commentaar. ,,We zijn zeker op de goede weg met elkaar. De reactie van SBB is echter wat voorbarig, want we zijn er nog niet definitief uit met elkaar’’, zegt een woordvoerder van Kaag en Braassem.

Bloed, zweet en tranen

Desondanks is het bouwbedrijf hoopvol gestemd. Het project rondom de Grietpolderweg en het nieuwe haventje van Leimuiden heeft al met al immers veel langer geduurd dan was gedacht. ,,Het is een klein project met veel haken en ogen gebleken. Op z’n volks gezegd met bloed, zweet en tranen.’’ Breimer verwacht vóór de bouwvakvakantie (half juli) de weg met brug open te stellen.

