Wie een stuk pikante kaas koopt, krijgt er een zwartbonte ‘Koecci’-tas bij

,,Een idee van gewaardeerd collega Marcel Verheul van de afdeling verkoop. We doen elk jaar iets ludieks met een productcampagne en hij kwam met dit idee’’, vertelt Kees Verburg van kaasgroothandel De Groot-Verburg in Bodegraven.

Detaillisten die de pikante kaas bij de Bodegraafse groothandel bestellen krijgen er per kaas vijftien stuks bij. Het bedrijf liet er 15.000 vervaardigen, hiervan zijn inmiddels 12.500 over de toonbank gegaan. Met nog één actieweek te gaan lijkt de Koecci-tas dus een gewild item.

Prijswinnend

Trouwens, komt die Gooische nu echt uit het Gooi? Verburg: ,,Dit is een prijswinnende gerijpte die sinds 2015 in Noord-Holland wordt gemaakt. Nou lopen er in het Gooi vast koeien, en het Gooi hoort bij Noord-Holland. Maar nee, deze kaas wordt iets verderop vervaardigd in het dorp Lutjewinkel, waar een heel goede kaasfabriek staat. Nou konden we deze kaas ook wel een zwarte wax geven en hem Oud Bodegraven noemen, maar Gooische Pikante met bijbehorende decoratie vonden we toch leuker.’’