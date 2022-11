Wie verdient het om door AD Groene Hart in het zonnetje gezet te worden? Laat het ons weten

de boer op Boerin Lydia (27) is creatief en uitgespro­ken: ‘Kan ik dit de rest van mijn leven blijven doen?’

Hoe groot is de kloof tussen stad en platteland geworden afgelopen jaren? En kunnen we die nog dichten? Oer-stedeling en AD-verslaggever Zed Fasel zoekt het uit. Wekelijks gaat hij op bezoek bij verschillende boeren in het Groene Hart. Vandaag: boerin Lydia Kemp.

10:33