Wie weigert een lintje? Zo’n persoon verdient er een!

Hoe hobby van Rogier en Joost compleet uit de hand loopt: 'Vakantie­huis­je in Italië zou leuk zijn'

Rogier Duits (38) en Joost van den Heuvel (40) waren wel klaar met Nintendo en Netflix tijdens de lockdowns. ‘Laten we een limoncello brouwen’, bedachten de Oudewaterse vrienden tijdens een wandeling. Nog geen jaar later staat hun brouwsel bijna overal in het stadje op de kaart én zijn ze de trotse winnaars van een ‘Silver Medal’ van de International Wine & Spirit Competition.

28 april