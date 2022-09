Wieneke hielp duizend kinderen met een achterstand: ‘Geen opgeheven vingertje, maar liefde’

update Drugsge­bruik wordt 19-jarige feestgan­ger fataal: dancefeest in Maassilo afgelast

Een 19-jarige jongeman is zaterdagavond overleden als gevolg van drugsgebruik op een technofeest in de Rotterdamse club Now&Wow in de Maassilo. Volgens de politie werd hij onwel en is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het feest werd na het incident afgelast.

8:51