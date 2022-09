Wieneke Icke neemt afscheid van haar Bureau Bousa: ‘We hebben duizend kinderen kunnen helpen’

‘Ik Zie Je’-plaquette op Gouds bankje, omdat het belangrijk is om te praten over zelfdoding

Zelfdoding is dichtbij, maar erover praten is moeilijk. Om die reden staan er in Gouda, maar ook in andere steden, sinds zaterdag bankjes met een ‘Ik Zie Je’-plaquette. Het koperen plaatje onderstreept dat het belangrijk is om open te zijn over donkere gedachten.

10 september