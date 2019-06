Wijk in de ban van 'ninjakraaien': ‘iedereen wordt op het hoofd gepikt, tot bloedens toe’

Tienercen­trum MAX mag blijven en wil renovatie plus uitbrei­ding

7 juni Tienercentrum MAX is ‘heel blij’ dat de nieuwbouw van het Ashram College aan de Olympiaweg van de baan is en MAX dus niet hoeft te verhuizen. MAX wil nu met de gemeente gaan praten over grootschalige renovatie en uitbreiding, vertelt voorzitter Sander de Nie.