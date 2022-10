Wijkagenten delen trots ontmoeting met Enzo Knol: ‘Werd bijna zwemmen’

Zuid-Hol­land zit al weken zonder permanente baas na onthulling over onterechte taxiritten topambte­naar

De provincie Zuid-Holland zit al weken zonder permanente baas omdat de in juli aangestelde Marcel van Bijnen nog altijd ‘tot nader order is vrijgesteld van werk’. Van Bijnen kwam in zijn vorige, soortgelijke baan in opspraak nadat aan het licht kwam dat hij zich als hoogste ambtenaar liet rondrijden in dienstauto’s en taxi’s die niet voor hem waren bedoeld.

27 oktober