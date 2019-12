Wijnen, wijnen, wijnen: Yoshiko Takayama uit Zwammerdam is sommelier van het jaar

VIDEO Uniek: babyotter­tje geboren bij de Reeuwijkse Plassen

17:16 Een ‘unieke gebeurtenis’ bij de Reeuwijkse Plassen: nadat Staatsbosbeheer dit voorjaar voor het eerst in vijftig jaar een volwassen otter op beeld had gezet, is er in de omgeving nu ook een otter in het wild geboren. Een camera filmde de moeder met haar jong maandag, meldt een verheugde boswachter Peije ’t Lam.