Wil maakt spandoek voor partner in verpleeghuis: ‘Lieve Anneke, ik hou van jou’

column Crisisbe­raad in de voetbalkan­ti­ne: ‘Wordt er dit seizoen nog gevoetbald?’

10:54 Crisisberaad bij Alphense Boys. We zitten met een kleine delegatie om een tafel in de kantine, de anderhalve meter is heilig. De verwarming staat uit. Jassen en dampende koffie compenseren de kou. Wie had met dit scenario rekening kunnen houden? Daarnaast is de toekomst nu zo onzeker dat anticiperen onmogelijk is.