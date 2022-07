Willemijn (24) scoort hit na hit en is wereldberoemd in K-pop mekka Zuid-Korea: ‘Ik kreeg echt kippenvel’

HOE IS HET NU MET?De van origine Bodegraafse singersongwriter Willemijn van der Neut (24) – artiestennaam Willemijn May – is net terug uit Seoul: de hoofdstad van de K-pop. Sinds het door haar geschreven nummer Weekend vorig jaar de Koreaanse hitlijsten bestormde, is k-pop helemaal haar wereld.