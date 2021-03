Wim (86) opgelucht na eerste coronaprik: ‘Nu durf ik weer naar buiten’

Renault keert na 31 jaar terug bij autoverko­per Hans: ‘Ik verkoop 'm nooit meer’

27 februari Keurig opgepoetst en opgeknapt staat de 31 jaar oude Renault 19 in de showroom van Hans Jongerius in Woerden te stralen dat het een lieve lust is. Het is de eerste auto die Jongerius in 1990 verkocht. Een verrassing voor papa Hans van de zonen Robin en Sidney; de Renault is terug.